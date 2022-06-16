Аким Умирзак Шукеев заявил, что готов уйти в отставку

Умирзак Шукеев. Фото: facebook.com/ontustik.gov.kz

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев во время брифинга заявил, что готов уйти в отставку, если вина экс-главы Кентау Даурена Макажанова будет доказана в суде, передает Otyrar.kz.

Журналисты поинтересовались у главы региона, является ли он родственником обвиняемого в коррупции бывшего акима Кентау Даурена Макажанова.

Умирзак Шукеев опроверг наличие родственных связей.

"Если вина будет доказана и если потребуется, я покину свой пост. Что касается родственных связей с экс-акимом, мы не родственники", - добавил глава Туркестанской области.

Также Умирзак Шукеев высказался по поводу рейтингов акимов Казахстана. Он отметил, что не верит в их легитимность.

"Я знаю, как некоторые это делают. Я не верю в какие-то баллы и оценки. Бывает такое, что придут некие люди и говорят, мол, мы поднимем вам рейтинг, а вы нам что-то взамен, я такое не приемлю", - сказал глава Туркестанской области.

Напомним, ранее сообщалось, что акима Кентау Даурена Махажанова задержали в Алматы по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974345-akim-umirzak-shukeev-zayavil-chto-gotov-uyti-v-otstavku/