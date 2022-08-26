Токаев выступит с Посланием народу Казахстана

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 1 сентября выступит с Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат парламента, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Подчеркивается, что основная часть Послания будет посвящена социально-экономическому развитию страны.

Напомним, что в прошлый раз глава государства выступал с Посланием народу Казахстана 16 марта текущего года.

В тот день президент заявил о глобальных реформах. Токаев объявил об образовании новых областей в Казахстане.

Также глава государства в ходе прошлого Послания народу Казахстана предложил отойти от суперпрезидентской формы правления. А также объявил о других реформах, касающихся президента страны, исполнительной и законодательной ветвей власти.

Отметим, что традиционно президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает с Посланием в начале сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984936-tokaev-vystupit-s-poslaniem-narodu-1-sentyabrya/