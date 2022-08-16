"Задача – насытить рынок": Жумангарин рассказал, что будет делать на посту главы Минторговли

Серик Жумангарин. Фото: gov.kz

Серик Жумангарин в кулуарах кабмина рассказал, что будет делать в первую очередь в качестве нового министра торговли и интеграции Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Задали такой вопрос журналисты в свете постоянного роста цен на продукты.

"Если говорить о сельхозтоварах, прежде всего, задача – насытить рынок. Сейчас, честно говоря, перед большинством стран мира стоит задача – насыщение рынка. Богатые страны на цены не смотрят, поэтому мировые цены растут", – ответил Серик Жумангарин.

Рассказал он и о том, как будет решаться проблема дефицита сахара.

"Что касается сахара, здесь вопрос: мы достаточно много на оборотную схемы выделяли, у нас на весенние полевые работы 140 млрд (тенге – прим. ред.) было выделено, на оборотную схему – почти 100 млрд. Почему эти средства не пошли на сахарный завод, надо разобраться, почему сахарные заводы были профинансированы частной компанией, не средствами с оборотной схемы. Сейчас будем с этими вопросами разбираться", – пообещал новый глава Минторговли.

А чтобы в будущем казахстанцы не столкнулись с такой же проблемой, Жумангарин добавил, что необходимо развивать сахарную отрасль, свекловичное производство, понять существующие схемы распределения.

"Почему в свое время заводы были сосредоточены на юге, хотя свекла требует воды, свекла требует электроэнергии для производства? Всего этого в избытке есть на севере, надо понимать все эти вещи, есть определенные предложения, которые эксперты дают, говорят, может не стоит большие заводы ставить. 8-10 тысяч тонн производства, привязанные к земле, чтобы это было пакетное предложение, и было финансирование из Банка развития Казахстана.

Это касается не только сахара, вообще мы по сельхозпродуктам по половине импортозависимы. Необходимо каким-то образом понимать схемы, как мы будем обеспечивать", – резюмировал он.

Напомним, что вчера, 15 августа, Серик Жумангарин был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Также указом президента Бахыт Султанов был освобожден от должности заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов представил коллективу Министерства торговли и интеграции нового руководителя и очертил круг самых важных задач в работе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983380-zadacha-nasytit-rynok-zhumangarin-rasskazal-chto-budet-delat-na-postu-glavy-mintorgovli/