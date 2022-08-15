Смаилов указал на "острые вопросы" в работе Министерства торговли и интеграции

Смаилов представил Серика Жумангарина коллективу. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана представил коллективу Министерства торговли и интеграции нового руководителя и очертил круг самых важных задач в работе ведомства. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РК.

Алихан Смаилов представил коллективу Министерства торговли и интеграции нового руководителя – исполняющего обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина.

Глава правительства отметил, что Серик Жумангарин, возглавлявший до настоящего времени Агентство по защите и развитию конкуренции, имеет большой опыт руководящей работы.

"Серик Макашевич – человек ответственный и инициативный, поэтому, уверен, сможет проявить себя на этой ответственной позиции", – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что глава государства отмечает большую важность сферы торговли в развитии экономики, укрепления тесных экономических и интеграционных связей с соседними странами.

"Перед министерством стоят важные задачи. Конечно же, это развитие и регулирование внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, расширение биржевой и электронной торговли", – сказал Алихан Смаилов.

Смаилов представил Серика Жумангарина коллективу. Фото: primeminister.kz

По словам главы правительства, также необходимо уделять большое внимание защите прав потребителей, развитию и продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг, а также работе в сфере технического регулирования и стандартизации.

"Мониторинг цен на социально значимые товары и выработка мер по их стабилизации – это особо острый вопрос в обществе, на который следует обратить самое пристальное внимание. Серик Макашевич, мы надеемся, что вы оправдаете высокое доверие главы государства", – заключил премьер-министр.

В свою очередь прежний руководитель ведомства Бахыт Султанов поблагодарил коллектив Министерства торговли и интеграции за совместную работу и пожелал Серику Жумангарину успехов на новом посту.

Напомним, что сегодня Серик Жумангарин был назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан.

Также указом президента Бахыт Султанов был освобожден от должности заместителя премьер-министра — министра торговли и интеграции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983277-smailov-ukazal-na-ostrye-voprosy-v-rabote-ministerstva-torgovli-i-integratsii/