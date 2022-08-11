С российского арендатора сухогрузов "Жибек жолы" и "Атамекен" взыскали задолженность

Судно "Жибек Жолы". Фото: АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Специализированный межрайонный экономический суд Нур-Султана удовлетворил иск казахстанской компании к российской ООО "Г" о взыскании задолженности и процентов за задержку в оплате аренды морских судов "Жибек жолы" и "Атамекен", сообщается на официальном сайте суда столицы.

Как установил суд, согласно договорам, российская компания арендовала у казахстанского ТОО 2 судна до конца ноября 2022 года. Арендная плата за одно судно в сутки равна 3 800 долларов США с учетом НДС, производится ежемесячно по предоплате.

Суда "Жибек жолы" и "Атамекен" по актам приема-передачи переданы фрахтователю 19 ноября 2021 года и 11 февраля 2022 года соответственно.

Как установил суд, арендатор "Жибек жолы" задолжал владельцу судна 66,2 тыс. долларов за аренду. Кроме того, согласно договору, за задержку арендной платы наложен штраф в 11,6 тыс. долларов. В общей сложности российская компания задолжала за аренду одного судна 77,8 тыс. долларов, то есть 36,2 млн тенге (по актуальному на 30 июня курсу).

За задержку арендной платы за судно "Атамекен" российская компания должна выплатить 546,3 тыс. долларов, то есть 254,1 млн тенге.

"В этой связи решением суда иск удовлетворен со взысканием с фрахтователя в пользу владельца вышеуказанных сумм в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу", – говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее судно "Жибек жолы" оказалось под вниманием мировой прессы: судно вывозило зерно с территории Украины. Тогда в КТЖ сообщали, что зерно вывозят по просьбе украинской стороны, хотя судно и находится в аренде у российской компании.

Позже в нацкомпании заявили, что проверяют сведения о том, что Генпрокуратура Украины якобы обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.

Тем временем в СМИ появилась информация, что турецкие органы задержали российское судно с якобы незаконно вывезенным украинским зерном. Тогда же сообщалось, что Казахстан может расторгнуть договор с арендовавшей судно "Жибек Жолы" российской компанией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982659-s-rossiyskogo-arendatora-suhogruzov-zhibek-zholy-i-atameken-vzyskali-zadolzhennost/