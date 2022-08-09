За взятку главы управления замакима Павлодарской области должна подать в отставку

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Замакима Павлодарской области по социальным вопросам обязана подать прошение об увольнении из-за коррупционного дела в отношении ее непосредственной подчиненной. Рекомендательное письмо уже направлено департаментом АДГС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова обязана будет подать в отставку в соответствии с законом РК "О государственной службе" из-за уличения в получении взятки руководителя управления культуры региона Самал Бегалиновой.

При этом в департаменте по делам госслужбы отметили, что решение об ее увольнении в любом случае принимать акиму области.

"Относительно руководителя управления культуры Бегалиновой, здесь мы рекомендательное письмо направили о принятии мер.

Здесь социальный блог курирует заместитель акима области Айзада Курманова. Здесь уже последнее слово, решение принимает аким области", - сообщил и.о. руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Павлодарской области Бауыржан Кайракбаев.

Между тем, в пресс-службе павлодарского областного суда сообщили, что приговор в отношении Самал Бегалиновой вступил в законную силу 4 августа 2022 года.

Напомним, руководителя управления культуры Павлодарской области 19 июля приговорили к 3 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания на 5 лет. Самал Бегалинову признали виновной в получении взятки в размере миллиона тенге, которые ей передал столичный скульптор.

Накануне в отставку подал аким Экибастуза из-за коррупции своего заместителя. Заявление Ардака Кантарбаева аким Павлодарской области принял.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982393-za-vzyatku-glavy-upravleniya-zamakima-pavlodarskoy-oblasti-dolzhna-podat-v-otstavku/