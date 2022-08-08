Аким Экибастуза подал в отставку из-за коррупции подчиненного

Ардак Кантарбаев. Фото: instagram.com/ardak_kantarbaev

Аким Экибастуза подал в отставку и глава региона принял его заявление. С 8 августа Ардака Кантарбаева освободили с занимаемой должности. Чиновник решил уйти с поста после того, как его заместителя признали виновным в коррупционном преступлении, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

Кантарбаев написал заявление в соответствии с Законом "О государственной службе", по которому вышестоящий руководитель обязан подать в отставку в случае выявления факта коррупции со стороны подчиненного.

"Прошение об отставке аким Экибастуза Ардак Кантарбаев подал после вступления приговора в законную силу в отношении его непосредственного подчиненного – экс-заместителя акима Экибастуза Бауржана Ахметова", – сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

При этом глава региона Абылкаир Скаков принял отставку Ардака Кантарбаева и освободил его от занимаемой должности, которую тот занимал с сентября 2020 года.

Напомним, в начале июня был вынесен приговор заместителю акима Экибастуза Бауржану Ахметову, а двум чиновникам из отдела ЖКХ – за неоднократное получение взяток. Вердиктом суда им назначили разные сроки лишения свободы.

В начале июля в соцсетях жители Экибастуза принялись бурно обсуждать отставку градоначальника с учетом выявленной коррупции его подчиненного. Позже сам Кантарбаев ответил на обсуждение и заявил, что напишет заявление после вступления приговора в силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1982273-akim-ekibastuza-podal-v-otstavku-iz-za-korruptsii-podchinennogo/