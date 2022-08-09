Филиал еще одного американского вуза откроют в Казахстане

Флаги Казахстана и США. Фото: Oleksii Liskonih / Getty Images

Об открытии филиала американского вуза Michigan State University в Нур-Султане в следующем году заявил министр науки и высшего образования на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

В 2021 году, по словам министра Саясата Нурбека, в стране был открыт филиал университета De Montfort Leicester.

В Петропавловске тем временем открывается филиал University of Arizona – в рамках сотрудничества с вузом будут запущены двудипломные образовательные программы.

Вместе с тем в стране открываются филиалы российских вузов.

"Так, на базе Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева открывается филиал РГУ имени М. Губкина.

В городе Алматы открывается филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе КазНУ имени аль-Фараби.

Также в 2023 году в городе Нур-Султане планируется открыть Michigan State University", – заявил министр.

Он добавил, что для работы филиалов вузов выделен госзаказ.

Напомним, сегодня Саясат Нурбек назвал казахстанский университет, входящий в топ-200 лучших вузов планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982350-filial-esche-odnogo-amerikanskogo-vuza-otkroyut-v-kazahstane/