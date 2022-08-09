Филиал еще одного американского вуза откроют в Казахстане
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Об открытии филиала американского вуза Michigan State University в Нур-Султане в следующем году заявил министр науки и высшего образования на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.
В 2021 году, по словам министра Саясата Нурбека, в стране был открыт филиал университета De Montfort Leicester.
В Петропавловске тем временем открывается филиал University of Arizona – в рамках сотрудничества с вузом будут запущены двудипломные образовательные программы.
Вместе с тем в стране открываются филиалы российских вузов.
"Так, на базе Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева открывается филиал РГУ имени М. Губкина.
В городе Алматы открывается филиал Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе КазНУ имени аль-Фараби.
Также в 2023 году в городе Нур-Султане планируется открыть Michigan State University", – заявил министр.
Он добавил, что для работы филиалов вузов выделен госзаказ.
Напомним, сегодня Саясат Нурбек назвал казахстанский университет, входящий в топ-200 лучших вузов планеты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982350-filial-esche-odnogo-amerikanskogo-vuza-otkroyut-v-kazahstane/