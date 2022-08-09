Один из казахстанских вузов вошел в топ-200 лучших в мире

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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании кабмина рассказал, какие учебные заведения вошли в обновленный список лучших вузов мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр указал, что ключевой показатель по направлению "Высшее и послевузовское образование" – это вхождение в топ-200 международного рейтинга QS.

"За 9 лет участия вузов в престижном рейтинге QS наблюдается положительная динамика. Если в 2013 году участвовали восемь вузов, то сегодня их количество выросло вдвое. В 2022 году вошли 16 казахстанских вузов.

Из них в топ-500 вошли пять вузов. Это: КазНУ имени аль-Фараби, ЕНУ имени Л. Гумилева, ЮКУ им. М. Ауезова, КазНИТУ имени К. Сатпаева и КазНАУ.

В топ-200 входит Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В 2021 году у него было 175 место, в 2022 году – 150 место", – рассказал Нурбек.

При этом он добавил, что наблюдается тенденция постоянного роста количества вузов, участвующих в рейтинге.

"Для формирования исследовательской экосистемы и развития прорывных технологий запланирована трансформация вузов в исследовательские. КазНУ имени аль-Фараби присвоен статус исследовательского университета.

По трансформации ЕНУ им. Л. Гумилева в исследовательский университет подготовлены программы развития и проект постановления. Ведется работа по переходу в исследовательский университет ЮКУ имени М. Ауезова", – резюмировал спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982348-odin-iz-kazahstanskih-vuzov-voshel-v-top-200-luchshih-v-mire/