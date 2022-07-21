Причины ликвидации холдинга "Зерде" озвучили в Минцифры

Логотип холдинга "Зерде": facebook.com/holdingzerde

Представители МЦРИАП сообщили, что в структуре корпоративного управления холдинга "Зерде" накопились определенные проблемы, и объяснили, как планируется проводить процесс расформирования холдинга. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

В Министерстве цифрового развития инновация и аэрокосмической промышленности отметили, что за последние годы Казахстану удалось достигнуть значительного прогресса в сфере развития "Электронного правительства".

Подчеркивается, что достигнутые результаты являются общей заслугой IT-сообщества, коллективов АО "Национальные информационные технологии", Международного технопарка "Astana Hub", холдинга "Зерде", профильного министерства и госорганов.

"К сожалению, в структуре корпоративного управления накопились и определенные проблемы, в том числе системного характера. Холдинг не смог состояться как полноценный институт развития отрасли ИКТ ввиду объективных и субъективных причин", – сообщили представители министерства.

По данным ведомства, сегодня холдинг "Зерде" не генерирует самостоятельной прибыли и содержится за счет дивидендов от АО "НИТ", который, в свою очередь, получает заказы от государства на осуществление функций оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры "Электронного правительства".

"Убыточная деятельность самого холдинга, критическая зависимость от объемов выделяемых из бюджета средств и финансового состояния АО "НИТ", непропорциональное распределение средств на содержание управляющего холдинга и дочерних организаций, вызывает справедливую критику IT-сообщества и контрольных органов", – отметили в МЦРИАП.

Сейчас в структуре холдинга "Зерде" находятся три дочерние организации: технопарк "Astana Hub", акционерные общества "НИТ" и "Qazinnovations".

"Такая структура, при которой корпоративное управление сосредоточено в холдинговой компании, а курирование дочерних организаций по основному профилю осуществляется уполномоченным органом напрямую, выглядит громоздкой.

Поэтому сегодня назрела необходимость выстроить качественно новую конфигурацию управления ИКТ отраслью с учетом новых стратегических задач и поручений руководства страны по ускорению темпов цифровизации.

При этом необходимо особо отметить, что предстоящая трансформация касается упразднения холдинговой структуры корпоративного управления и не затронет производственный персонал холдинга "Зерде", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что было принято решение о передаче функций "сервисного интегратора" в РГП "Центр поддержки цифрового правительства", в структуре которого функционирует Центр цифровой трансформации.

При этом все причитающиеся выплаты бывшие сотрудники холдинга "Зерде", перешедшие на работу РГП "Центр поддержки цифрового правительства", получат в полном объеме.

"Сегодня основным приоритетом является реформирование управления государственным IT-сектором при сохранении кадрового потенциала. Это общая задача министерства, холдинга "Зерде" и дочерних организаций.

Министерство будет исходить из интересов сотрудников с учетом необходимости обеспечения их максимальной социальной защищенности и последующего трудоустройства в соответствии со специальностью и квалификацией. Весь процесс будет проходить открыто и прозрачно, чтобы высвобождаемые сотрудники смогли принять взвешенное и обдуманное решение относительно перспектив своей дальнейшей трудовой деятельности", – добавили в МЦРИАП..

20 июля состоялась первая встреча Багдата Мусина с коллективом холдинга, где были озвучены планы и выработаны первые шаги по дальнейшему диалогу. Отмечается, что такие встречи будут проходить на протяжении всего процесса расформирования.

"Рассчитываем, что подавляющее большинство сотрудников останутся в системе цифрового ведомства для продолжения совместной работы над новыми проектами", – сообщили в министерстве.

Напомним, что в середине апреля Токаев поручил реформировать нацхолдинг "Зерде" ввиду его низкой эффективности. Позже Багдат Мусин прокомментировал поручение главы государства.

На расширенном заседании правительства президент Казахстана заявил о низкой скорости цифровизации и сделал замечание главе МЦРИАП.

После критики Токаева Багдат Мусин предложил ликвидировать холдинг "Зерде", заявив, что он является убыточным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1979606-prichiny-likvidatsii-holdinga-zerde-ozvuchili-v-mintsifry/