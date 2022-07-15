Министр Мусин после критики Токаева предложил ликвидировать холдинг "Зерде"

Багдат Мусин выступает на форуме "Digital Bridge". Фото: akorda.kz

Получивший замечание от президента за неудовлетворительную работу глава МЦРИАП Багдат Мусин сегодня на заседании правительства предложил ликвидировать холдинг "Зерде", передает корреспондент NUR.KZ.

Вчера Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил, что ранее он поручал улучшить работу холдинга "Зерде", после чего сделал министру Мусину замечание.

Сегодня на заседании кабмина Мусин предложил ликвидировать холдинг, заявив, что он является убыточным.

"Основную долю затрат составляет фонд оплаты труда", – заявил министр.

Отметим, что АО "Холдинг "Зерде" – это госкомпания, созданная для развития современных инфокоммуникационных технологий.

"В целях создания единой экосистемы по развитию инноваций предлагается объединить в одну организацию АКФ "ПИТ", "Astana Hub" и АО "Национальное агентство по развитию инноваций "QazInnovations".

В качестве дальнейшей меры предлагается ликвидировать холдинг "Зерде" с передачей АО "НИТ" напрямую в ведение МЦРИАП РК", – заявил Мусин.

Он добавил, что так будут исключены лишние управленческие звенья, сэкономлены средства и установлена конкретная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978741-ministr-musin-posle-kritiki-tokaeva-predlozhil-likvidirovat-holding-zerde/