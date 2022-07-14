"Неудовлетворительно работаете": Токаев сделал замечание Багдату Мусину из-за цифровизации

Багдат Мусин. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана на расширенном заседании правительства заявил о низкой скорости цифровизации. В частности, Токаев указал на затягивание работы над Национальным банком данных, передает корреспондент NUR.KZ.

"Правительство должно доложить о причинах затягивания Национального банка данных - цифровизация идет медленно, на мой взгляд - неудовлетворительно. Я поручал улучшить работу национального холдинга "Зерде", который подвергся критике Счетного комитета.

Премьер-министру, как куратору цифровизации, следует обратить особое внимание на этот вопрос. Министру я делаю замечание. Я считаю, что Вы неудовлетворительно работаете, подводите премьер-министра", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что за цифровизацию в стране отвечает МЦРИАП. Главой министерства является Багдат Мусин.

Напомним, что в ходе своего выступления Токаев раскритиковал главу Минторговли и интеграции Бахыта Султанова и главу Минсельхоза Ербола Карашукеева из-за сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978397-neudovletvoritelno-rabotaete-tokaev-sdelal-zamechanie-ministru-iz-za-tsifrovizatsii/