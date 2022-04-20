Мусин ответил на критику о деятельности холдинга "Зерде"

Багдат Мусин. Фото: primeminister.kz

Глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в кулуарах мажилиса прокомментировал поручение главы государства реформировать холдинг "Зерде" ввиду его низкой эффективности, передает корреспондент NUR.KZ.

Багдат Мусин отметил, что такую рекомендацию внес Счетный комитет.

"Мы эту рекомендацию обсуждали в стенах Счетного комитета. Если дальше нам дадут возможность, мы, в принципе, уже повышаем эффективность и дальше будем работать над повышением эффективности холдинга.

Если вопрос стоит в реформировании - нам задание только пришло. И мы сейчас будем рассматривать наиболее эффективный способ, будем предлагать его правительству", - заверил министр.

Он отметил, что Счетный комитет анализировал работу, в том числе холдинга, с 2016 года.

"Мы в последний год работали над повышением эффективности компаний, которые входят в холдинг. В принципе, на цифрах показываем, что эффективность возросла.

Если сейчас Счетный комитет на это указывает, мы опять сядем и, как говорится, будем смотреть, как можно повышать эффективность или реформировать холдинг "Зерде".

У нас около 10-15 компаний в Казахстане занимаются цифровизацией. Участие разных компаний усиливает нас, потому что у каждого есть своя точка зрения, каждый делает свою работу. В том числе, за внедрение архитектурного подхода отвечал холдинг "Зерде", - резюмировал Мусин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1965968-musin-otvetil-na-kritiku-o-deyatelnosti-holdinga-zerde/