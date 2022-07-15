Популяция сайгаков в Казахстане: что министр экологии решил делать после критики Токаева

Сайгаки. Иллюстративное фото: vzmaze / Getty images

Сегодня в Нур-Султане прошло заседание правительства по обсуждению вчерашних поручений Касым-Жомарта Токаева – получивший выговор из-за решения отстреливать сайгаков министр экологии рассказал, что решил делать с этим вопросом, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев заявил, что после вчерашнего расширенного заседания правительства под председательством главы государства провел совещание с профильными ассоциациями.

Касательно управления популяцией сайгаков, министерство решило, что нужно провести глубокие научные исследования по оценке экосистем в ареале популяций сайги в Казахстане.

"Просим поручить министерству науки и высшего образования рассмотреть возможность выделения финансирования данных исследований в этом году", – заявил министр.

По данным министра, исследования должны касаться следующих вопросов:

определение мест и конкуренции между сайгаками и домашними животными из-за пастбищ и водопоев;

из-за пастбищ и водопоев; оценка состояния кормовой базы и урожайности естественных пастбищ;

и урожайности естественных пастбищ; определение оптимальной численности сайгаков;

сайгаков; разработка карты водоемов и скважин, определение, где нужно создать искусственные водопои для животных;

разработка предложений, как можно использовать ресурсы сайгаков, и сценариев, как будет развиваться их популяция.

Отмечалось, что для проведения исследований нужно рассмотреть вопрос компенсации ущерба, наносимого дикими животными товаропроизводителям.

Напомним, что вчера министр Брекешев получил выговор от Токаева "за непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков" – президент заявил, что сайгаки являются священными животными в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978722-populyatsiya-saygakov-v-kazahstane-chto-ministr-ekologii-reshil-delat-posle-kritiki-tokaeva/