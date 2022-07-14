Раскритикованный Токаевым министр провел совещание по проблеме сайгаков
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Глава Минэкологии Сериккали Брекешев, получивший сегодня выговор от главы государства, провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяции сайгаков. Об этом говорится на официальном сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
По информации министерства, в совещании приняли участие научные организации, заинтересованные госорганы, а также ассоциации общественных объединений охотников.
В ходе беседы представители Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана предложили провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в Казахстане. Уточняется, что это исследование необходимо для определения оптимальной численности каждой популяции, эффективного мониторинга и устойчивого управления.
"С точки зрения сохранения сайгака наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при их разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида.
Такое управление популяциями требует тщательной подготовки. Это работа уже начата и будет вестись под контролем министерства, всех заинтересованных сторон и информированием общественности", – отметили в Минэкологии.
Также на совещании Сериккали Брекешев отметил, что его коллегам из Минсельхоза необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчета ущерба, наносимого потравой диких животных, и рассмотреть вопросы компенсации ущерба фермерам.
Сегодня в ходе расширенного заседания правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал следующее.
"Я объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения?
Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации. Действительно, эти сайгаки являются для казахов священными животными", – обратился Токаев к Брекешеву.
Президент напомнил, что Министерством экологии, геологии и природных ресурсов внесено предложение изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их.
"Есть, видимо, и другие методы, посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что возможно придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу", – резюмировал он.
Отметим, что еще в начале лета фермеры в Акмолинской области жаловались на то, что стада сайгаков вытаптывают и съедают все посевы.
Позже министр экологии заявлял о необходимости регулирования численности данного вида. До сегодняшних событий отстрел сайгаков планировалось начать с 1 октября.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978534-raskritikovannyy-tokaevym-ministr-provel-soveschanie-po-probleme-saygakov/