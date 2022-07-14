Раскритикованный Токаевым министр провел совещание по проблеме сайгаков

Совещание под председательством Сериккали Брекешева. Фото: официальный сайт МЭГПР

Глава Минэкологии Сериккали Брекешев, получивший сегодня выговор от главы государства, провел совещание по вопросу рассмотрения новых подходов по управлению популяции сайгаков. Об этом говорится на официальном сайте Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

По информации министерства, в совещании приняли участие научные организации, заинтересованные госорганы, а также ассоциации общественных объединений охотников.

В ходе беседы представители Института зоологии и Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана предложили провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяции сайги в Казахстане. Уточняется, что это исследование необходимо для определения оптимальной численности каждой популяции, эффективного мониторинга и устойчивого управления.

"С точки зрения сохранения сайгака наиболее целесообразно поддерживать максимально возможный размер его популяции при их разумном использовании с продолжением специальной охраны данного вида.

Такое управление популяциями требует тщательной подготовки. Это работа уже начата и будет вестись под контролем министерства, всех заинтересованных сторон и информированием общественности", – отметили в Минэкологии.

Также на совещании Сериккали Брекешев отметил, что его коллегам из Минсельхоза необходимо рассмотреть вопрос по разработке методики расчета ущерба, наносимого потравой диких животных, и рассмотреть вопросы компенсации ущерба фермерам.

Сегодня в ходе расширенного заседания правительства президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал следующее.

"Я объявляю министру выговор. Во-первых, выговор за то, что я уже сказал. А во-вторых, что затеяли непонятную волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков. Зачем это все выводить на такой уровень общественного обсуждения?

Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом менталитета нашей нации. Действительно, эти сайгаки являются для казахов священными животными", – обратился Токаев к Брекешеву.

Президент напомнил, что Министерством экологии, геологии и природных ресурсов внесено предложение изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их.

"Есть, видимо, и другие методы, посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что возможно придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу", – резюмировал он.

Отметим, что еще в начале лета фермеры в Акмолинской области жаловались на то, что стада сайгаков вытаптывают и съедают все посевы.

Позже министр экологии заявлял о необходимости регулирования численности данного вида. До сегодняшних событий отстрел сайгаков планировалось начать с 1 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978534-raskritikovannyy-tokaevym-ministr-provel-soveschanie-po-probleme-saygakov/