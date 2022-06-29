Зачем нужен отстрел сайгаков, объяснили в Минэкологии

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Глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в кулуарах мажилиса заявил о необходимости регулирования численности сайгаков – их начнут отстреливать с 1 октября текущего года, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев доложил, что биообоснование по этому вопросу завершено.

"Ученые говорят о том, что есть необходимость регулирования численности сайгаков. Это будет уральская популяция. Если сейчас она насчитывает чуть более 800 тысяч голов, то регулированию подлежит около 10%, то есть это 80 тысяч голов.

Это, в том числе, направлено на поддержание и увеличение популяции данного вида животных. Регулирование само по себе, понятно, что есть определенные оптимальные нормы поголовья тех же сайгаков. Поэтому регулирование необходимо, чтобы не было конфликта с сельскохозяйственными животными.

На сегодня в той же ЗКО (Западно-Казахстанской области – прим. ред.) сайгаки заходят не только на территорию пастбищ, но уже и на посевные площади. Это определенная проблема", – заявил министр.

По его словам, планируется изъять примерно до 500 голов сайгака для проведения научных исследований.

"Само промысловое изъятие планируется с 1 октября. Регулирование численности, в том числе и путем отстрела данных животных", – резюмировал министр.

В первой половине июня аграрии Акмолинской области были обеспокоены тем, что сайгаки стали угрозой для их хозяйств. Фермеры жаловались, что стада животных вытаптывают и съедают все посевы.

Незадолго до этого глава Минэкологии высказывался о возможности разрешения охоты на сайгаков в Казахстане.

А совсем недавно председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии Нурлан Кылышбаев рассказал о том, как и каким образом власти намерены провести регулирование численности сайгаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976159-zachem-nuzhen-otstrel-saygakov-obyasnili-v-minekologii/