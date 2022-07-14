Токаев: Обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook.com/Berik Uali

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности в геологической отрасли страны, сообщается в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"У нас есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная задача – обеспечить прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны. Мы много говорим об этом, даже создали отдельное министерство. Однако, отсутствие прозрачности и кулуарное принятие решений по сей день сдерживают развитие отрасли – обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации", – заявил президент.

Он подчеркнул, что нельзя допустить "подковерную раздачу участков различным фаворитам и дельцам".

"Правительство уже несколько лет обещает создать оцифрованный банк данных минеральных ресурсов с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но эта важнейшая задача до сих пор не исполнена и забалтывается под разными предлогами.

В лучшем случае речь идет о непрофессионализме, в худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое чревато серьезными последствиями для исполнителей", – добавил глава государства.

За это и за "непонятную волокиту" вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков Токаев объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978384-tokaev-obogaschayutsya-lyudi-imeyuschie-dostup-k-geologicheskoy-informatsii/