Озвучена зарплата акима Семея

Бакытжан Байахметов. Фото: instagram.com/bakhytzhan.bayakhmetov

Озвучен размер зарплаты глав Семея Бакытжана Байахметова и Аягозского района Сеилбека Искакова. С ними в рамках программы "Акимы" поговорил журналист Асхат Ниязов. Видео опубликовано на YouTube-канале "Хабар 24".

Корреспондент в разговоре с акимом Семея поднял вопрос зарплат в городе. Отметив, что сам градоначальник на свой заработок не жалуется, поскольку получает 600 тысяч тенге.

"Что вы скажете человеку, который тоже вкалывает очень много, который тоже специалист, но получает 120 тысяч тенге? Почему аким получает 600, а он - 120?" - поинтересовался журналист.

"Понимаете, это по мере ответственности. Сейчас все акимы начали получать достойную зарплату. Я здесь не говорю, что кто-то менее ответственный, меньше работает. Но, скажем, человек узкой специальности тоже вкалывает, 8 часов и даже больше проводит на работе. Но в этом случае мера ответственности акима - она обширная", - ответил Бакытжан Байахметов.

Также в ходе программы была озвучена зарплата акима Аягозского района Сеилбека Искакова.

"Помимо официальной зарплаты в 800 тысяч тенге, он подтвердил информацию о том, что владеет еще фермой на территории подконтрольного ему района", - сообщил Асхат Ниязов.

"Лошадей держим, КРС, овцы. Я же из села, акимом там работал, ветврачом, директором ТОО, 16 лет, как приехал в Аягоз", - отметил аким района.

Напомним, ранее Сеилбек Искаков не смог ответить на вопрос по поводу цен на сахар, соль и гречку.

Весной 2021 года бывший аким Семея Нурымбет Сактаганов рассказывал, что получает 450 тысяч тенге в месяц. Бакытжан Байахметов был назначен на эту должность в июне прошлого года.

Беседу с акимом Семея по данному вопросу можно посмотреть со 2 минуты, а главой Аягозского района - с 5.08 минуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1963355-ozvuchena-zarplata-akima-semeya/