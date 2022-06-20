Январские беспорядки: более 2000 единиц похищенного оружия остается на руках у преступников

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК заявил, что на сегодняшний день найдено не все похищенное во время январских событий оружие, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов сообщил, что на сегодня обнаружено и изъято 1 626 единиц оружия – это 10 гранатометов, 6 пулеметов, 160 автоматов, 113 единиц нарезного оружия, 361 пистолет и 253 гранаты, а также более 41,1 тысячи боеприпасов.

Кроме того, он отметил, что гражданами было добровольно сдано 212 единиц оружия.

"На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал оружия, это более 2 тысяч единиц похищенного оружия, в том числе 30 гранатометов, 2 пулемета, 122 автомата и 379 пистолетов", – добавил спикер.

По его словам, это представляет серьезную угрозу.

"Преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан страны. Кропотливая работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле МВД", – резюмировал Адилов.

Также напомним, что сегодня в Генпрокуратуре объяснили, какая роль была у "Дикого Армана" в январских беспорядках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1974886-yanvarskie-besporyadki-bolee-2000-edinits-pohischennogo-oruzhiya-ostayutsya-na-rukah-u-prestupnikov/