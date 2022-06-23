Токаев: У народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего

Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный Telegram-канал "Борт N1"

Сегодня глава государства принял участие в торжественном мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции, сообщает официальный сайт Акорды.

Президент выступил на торжественном собрании по случаю 30-летия казахстанской полиции. Он поздравил ветеранов органов внутренних дел, офицеров, и отметил, что сегодняшняя дата – важная веха в истории независимости страны.

Глава государства акцентировал внимание, что в условиях поступательной демократизации страны закономерно растущая политическая активность граждан должна протекать исключительно в рамках закона.

По его мнению, построение Нового Казахстана – это не только важные институциональные изменения, но и модернизация общественных установок и моделей поведения. Одним из главных принципов нашей обновленной системы ценностей и мировоззрения должно стать уважение чести и достоинства человека.

"В крайне нестабильном, стремительно развивающемся мире, только тот народ, который чтит законы и нормы морали, способен сохранить статус сильной и суверенной нации. Сегодня в обществе встречаются различные, порой полярные оценки нашего недавнего прошлого, звучат и предвзятые мнения.

Однако, мы не имеем права перечеркивать значительные достижения периода Независимости. Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего. Поэтому призываю сограждан быть объективными и корректными в своих высказываниях", – заявил Токаев.

Кроме того, глава государства высказался о роли Нурсултана Назарбаева в истории независимого Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975414-tokaev-u-naroda-otritsayuschego-svoyu-istoriyu-i-liderov-net-buduschego/