Аким Жезказгана покинул свой пост

Кайрат Абсаттаров. Фото: gov.kz

Аким Жезказгана Кайрат Абсаттаров покинул свою должность, которую занимал с августа 2020 года. Его поблагодарили глава Улытауской области и коллеги. Об этом сообщается на официальной странице городского акимата в Instagram.

По информации ведомства, Кайрат Бектаевич покинул пост акима Жезказгана в связи с переходом на другую работу.

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы и его коллеги выразили благодарность за работу.

Напомним, в августе 2020 года сообщалось, что экс-замглавы "Правительства для граждан" Кайрат Абсаттаров стал акимом Жезказгана.

8 июня 2022 года вступил в силу указ президента Касым-Жомарта Токаева о создании трех новых областей в Казахстане. Административным центром Улытауской области стал город Жезказган.

Берик Абдыгалиулы был назначен акимом нового региона 11 июня текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975396-akim-zhezkazgana-pokinul-svoy-post/