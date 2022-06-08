Названы дата и место проведения первого заседания Национального курултая

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Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в своем официальном Telegram-канале анонсировал первое заседание Национального курултая. Также он рассказал, кто войдет в состав этого органа.

Заседание должно состояться 16 июня.

"Первое заседание Ұлттық құрылтай состоится 16 июня в новообразованной области Ұлытау (Улытауская область – прим. ред.)", – написал Карин.

Госсекретарь подробно рассказал о составе Национального курултая.

"В состав данного консультативно-совещательного органа войдут депутаты парламента, представители Ассамблеи народа Казахстана, гражданского общества и политических партий, предприниматели и видные эксперты, а также члены региональных общественных советов", – сообщил Карин.

По его словам, одной из важнейших задач Национального курултая является выработка идей и шагов по дальнейшему развитию общественной консолидации.

Напомним, что в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента предложил создать Национальный курултай.

29 апреля глава государства анонсировал первое заседание данного органа. На днях Токаев рассказал, что курултай пройдет в Улытау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973224-nazvany-data-i-mesto-provedeniya-pervogo-zasedaniya-natsionalnogo-kurultaya/