Спикер мажилиса созвал совместное заседание палат парламента

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Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат рарламента Республики Казахстан, сообщает официальный сайт мажилиса парламента РК.

"В соответствии с подпунктом пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 20 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане", – говорится в тексте распоряжения.

Предыдущее совместное заседание палат парламента прошло 16 марта 2022 года. На нем президент Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана.

Также напомним, что завтра, 16 июня, состоится первое заседание Национального курултая. Оно должно пройти в Улытауской области.

Национальный курултай предложил создать глава государства на прошедшем совместном заседании палат парламента 16 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974131-spiker-mazhilisa-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta/