Досрочно прекращены полномочия депутата мажилиса Бекболата Тлеухана

Бекболат Тлеухан. Фото: instagram.com/bekbolat.tleukhan

Депутаты мажилиса проголосовали за освобождение Бекболата Тлеухана от должности депутата палаты, передает корреспондент NUR.KZ.

"Депутатом мажилиса парламента Бекболатом Тлеуханом подано заявление о прекращении полномочий по собственному желанию. ЦИК в связи с подачей заявления депутата вносит представление для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий депутата мажилиса парламента Бекболата Тлеухана", - сказал член Центральной избирательной комиссии Асылбек Смагулов.

Депутаты единогласно поддержали данное представление.

"Не будет лишним сказать, что нет ни одного казаха, который не знает Бекболата Тлеухана. Он один из наших уважаемых граждан, который вносит большой вклад в политику, культуру и общественную деятельность. Несколько созывов был депутатом мажилиса, способствовал принятию необходимых законов для населения, особенно велика его роль в социально-культурном развитии страны.

Теперь он назначен первым вице-президентом Всемирной федерации этноспорта. Выражаем благодарность коллеге за совместную работу и желаем крепкого здоровья и больших успехов на новом поприще", - отметил спикер палаты Нурлан Нигматулин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1949054-bekbolat-tleuhan-dosrochno-osvobozhden-ot-dolzhnosti-deputata-mazhilisa/