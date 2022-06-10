Кайрату Боранбаеву и Кайрату Сатыбалдыулы продлили сроки ареста

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Кайрату Боранбаеву, Кайрату Сатыбалды, а также экс-супруге последнего – Гульмире Сатыбалды – продлили сроки ареста, сообщается на официальном сайте суда города Нур-Султана.

8 июня 2022 года Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок санкционированной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении подозреваемого Боранбаева К.С.

В тот же день тот же судебный орган продлил срок ареста на 1 месяц в отношении подозреваемого Сатыбалдыулы К.

А 7 июня суд продлил арест сроком на 1 месяц в отношении подозреваемой Сатыбалды Г.

Напомним, что в марте Антикоррупционной службой по делу о хищении средств "Казахтелекома" был задержан Кайрат Сатыбалдыулы – его отправили под стражу. Вскоре стало известно и о аресте его экс-супруги, Гульмиры Сатыбалды.

В марте этого года был арестован бизнесмен Кайрат Боранбаев. По информации Агентства РК по финмониторингу, Боранбаев подозревается в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.

Ранее подозреваемым уже продлевали сроки ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1973582-kayratu-boranbaevu-i-kayratu-satybaldyuly-prodlili-sroki-aresta/