Около 12 млрд тенге потратят на адмздания для чиновников новых областей Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Глава Миннацэкономики Алибек Куантыров на брифинге в СЦК рассказал, сколько средств потребуется на покупку, ремонт и аренду административных зданий в трех новых областях Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Куантыров напомнил, что недавно были назначены акимы областей. В ближайшее время на сессии маслихатов, по его словам, будут вынесены вопросы утверждения схемы управления областями. После чего в регионах будут формироваться областные управления и проводиться соответствующие кадровые назначения.

Правительством, как объяснил министр, уже принято соответствующее постановление, которым установлены лимиты штатной численности акиматов на территории реорганизованных и образованных областей с выделением дополнительных единиц.

После создания государственных органов вновь образованных областей в регионах начнется работа по разделению бюджета и коммунальной собственности между областями.

"В целом новые областные центры располагают административными зданиями, необходимыми для функционирования госорганов и работников. На сегодня местными исполнительными органами определены предварительные объемы бюджетных средств, необходимые для приобретения, ремонта, аренды административных зданий в областных центрах. Предварительная общая потребность составляет около 12 млрд тенге", - добавил глава МНЭ.

Вопрос выделения бюджетных средств, отметил Куантыров, будет рассмотрен в порядке, определенном бюджетным законодательством Казахстана.

Кадр с брифинга: YouTube / СЦК - Служба центральных коммуникаций

Напомним, что 16 марта текущего года в послании народу Казахстана президент предложил создать в Казахстане две новые области - Абайскую и Улытаускую, а существующую Алматинскую область разделить на две - Алматинскую и Жетысускую.

4 мая президент подписал указ об образовании Абайской, Улытауской и Жетысуской областей, а 8 июня документ официально вступил в силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973845-okolo-12-mlrd-tenge-potrebuetsya-na-pokupku-i-arendu-admzdaniy-dlya-chinovnikov-novyh-oblastey-kazahstana/