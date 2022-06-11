Как выбирали акимов новых областей Казахстана (фото)

Голосование за кандидатуру акима Абайской области. Фото: t.me/bort_01

Сегодня, 11 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил акимов Абайской, Алматинской, Улытауской и Жетысуской областей. Стало известно, кто претендовал на данные должности, сообщается на официальном сайте Акорды.

Руководитель Администрации президента Мурата Нуртлеу в Семее принял участие в собрании маслихатов всех уровней области Абай.

Он зачитал депутатам письмо главы государства о внесении на рассмотрение кандидатов на должность акима нового региона – Смаилова Асхата Сайдахметовича и Уранхаева Нурлана Тельмановича.

По результатам открытого голосования, 25 депутатов поддержали кандидатуру Асхата Смаилова, а 89 отдали свой голос за Нурлана Уранхаева.

Также Нуртлеу посетил с рабочей поездкой Жезказган для участия в собрании маслихатов всех уровней региона Улытауской области.

В ходе встречи Мурат Нуртлеу зачитал депутатам письмо президента о внесении на рассмотрение на должность акима Улытауской области двух кандидатур – Абдыгалиулы Берика и Шайдарова Серика Жаманкуловича.

По итогам открытого голосования, из 64 депутатов 51 проголосовало за кандидатуру Берика Абдыгалиулы, 13 депутатов отдали свой голос за Серика Шайдарова. Главой государства был подписан Указ о назначении на должность Берика Абдыгалиулы акимом Улытауской области.

В официальном Telegram-канале правительства РК сообщается, что 11 июня по поручению главы государства премьер-министр Алихан Смаилов прибыл в город Кунаев, где принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Алматинской области.

Алихан Смаилов так же зачитал депутатам письмо президента РК о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима Алматинской области – Батыржана Байжуманова и Марата Султангазиева.

По результатам открытого голосования из 188 депутатов 129 проголосовало за кандидатуру Марата Султангазиева, 59 депутатов отдали голос за Батыржана Байжуманова.

Также Смаилов участвовал в собрании депутатов маслихатов всех уровней Жетысуской области, которое прошло в Талдыкоргане.

Глава правительства зачитал депутатам письмо президента о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима области – Бейбита Исабаева и Багдата Карасаева.

В открытом голосовании приняли участие 141 депутат, из них 106 отдали свой голос за кандидатуру Бейбита Исабаева, за Багдата Карасаева – 35.

Напомним, на днях Касым-Жомарт Токаев утвердил правила голосования депутатов при назначении акимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1973683-kak-vybirali-akimov-novyh-oblastey-kazahstana-foto/