Токаев принял в Акорде главу мажилиса

Касым-Жомарт Токаев и Ерлан Кошанов. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса Ерлана Кошанова, который проинформировал главу государства о предстоящей работе по реализации конституционной реформы. Об этом сообщается на .

Спикер мажилиса проинформировал президента о предстоящей законотворческой работе по дальнейшей практической реализации конституционной реформы.

Председатель нижней палаты парламента рассказал, что мажилисменами и членами партии Amanat в рамках разъяснительной кампании по референдуму было собрано более 20 тысяч обращений граждан. Все предложения и вопросы казахстанцев будут отработаны совместно с правительством и учтены в законотворческой работе.

Касым-Жомарт Токаев также был ознакомлен с итогами участия делегации Казахстана в выездном заседании Совета парламентской ассамблеи ОДКБ, прошедшем в Ереване 6 июня. В ходе мероприятия были озвучены результаты работы международной миссии наблюдателей ПА ОДКБ, которая признала прошедший референдум полностью соответствующим национальному законодательству страны. Парламентская ассамблея также обсудила развитие миротворческого потенциала ОДКБ под эгидой ООН для решения вопросов безопасности на международном и региональном уровнях.

Напомним, что 5 июня в Казахстане состоялся республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

Позже по результатам прошедшего референдума президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана, отметив, что предложенные поправки в Конституцию поддержало подавляющее большинство казахстанцев.

7 июня в Центральной комиссии референдума огласили итоги голосования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973611-tokaev-prinyal-v-akorde-glavu-mazhilisa/