Где приблизительно могут построить казахстанскую АЭС, рассказали в Минэнерго

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Глава Минэнерго в кулуарах кабмина рассказал, в каком районе страны, скорее всего, будет построена АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков сообщил, что на сегодняшний день есть четкое понимание по мощности атомной станции, которая должна быть построена в Казахстане.

"По строительству станции мы четко для себя параметры понимаем, что мощность – порядка 2,4 ГВт. Если с мощностью все понятно, то район размещения мы, в принципе, знаем, готовы определить.

Район размещения – область, что-то возле Балхаша, что-то возле Курчатова. Точка, наверное, больше всего, – это Балхаш. Потому что, еще раз повторюсь, этот район изучался давно, еще и с советских времен. За все эти годы мы постоянно смотрели, наблюдали", – отметил министр.

Между тем, по его словам, если по району размещения еще можно что-то сказать, но по конкретной точке размещения и по технологии – пока нет.

"Технология – это страна", – резюмировал Акчулаков.

Напомним, ранее министр сообщал о том, что Казахстан рассматривает разные технологии по строительству АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970759-gde-priblizitelno-mogut-postroit-kazahstanskuyu-aes-rasskazali-v-minenergo/