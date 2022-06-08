Министр обороны высказался о дедовщине в армии

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Глава Министерства обороны РК Руслан Жаксылыков в кулуарах мажилиса заявил, что дедовщины как таковой в современной армии Казахстана нет, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жаксылыков заверил, что органы следствия и дознания разберутся в причинах смерти солдата-срочника в Мангистауской области.

"Я не могу сказать по последнему случаю, 500 тенге для чего он попросил – следствие разберется. У родителей попросил: надо спросить, для чего попросил. Здесь разберутся органы следствия и дознания. Давать оценку я не могу", – сказал он.

При этом министр отметил, что оборонное ведомство законодательно отвечает за прохождение воинской службы.

"Но каждый командир на месте отвечает за своих подчиненных. Я отвечаю за свои действия, за своих подчиненных. Как таковой дедовщины нет. Есть частные случаи, когда возникают конфликты между военнослужащими одного призыва.

Понимаете, последний случай. Это солдаты, прослужившие вместе. Одного призыва. Вы со своим одноклассником в школе конфликтовали? Конфликтовали. Это дедовщина? Нет. Вы со своим другом можете конфликт устроить или со своим знакомым? Это вопрос дедовщины или нет? Что вы подразумеваете под дедовщиной?

Солдат сейчас служит всего один год. Какая дедовщина может быть между мальчиками 17-18 лет? Это сугубо мужской коллектив. Давайте будем говорить о воспитании молодежи", – заявил он.

По словам Жаксылыкова, каждый случай смерти – это большая трагедия.

"Я понимаю, это трагедия для семьи. Это не только для семьи трагедия, это трагедия и для армии. Потеря любого человека – это же очень тяжело. Я, в первую очередь, понимаю прекрасно родителей.

Если вы говорите по тому случаю, последнему в пограничной службе, то вы, пожалуйста, вопрос задайте руководству пограничной службы.

Но, вот, я просто хотел ответить на маленький вопрос. Говорят, армия виновата. Мальчики пришли всего 7 дней в армию. 7 дней в армии – чему мы их успели обучить? Они стояли в строю.

Конфликт произошел между такими же пацанами, которые вчера вместе призвались на службу. Давайте на эту проблему смотреть глубже. Почему такое отношение друг к другу?" – резюмировал глава Минобороны.

Напомним, что ранее министр обороны высказался о случаях смерти солдат, заявив, что "в этом виновата не только армия".

Кроме того, накануне зампремьера Ералы Тугжанов заявил, что "неправильно отказываться от срочной службы в армии".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973203-ministr-oborony-vyskazalsya-o-dedovschine-v-armii/