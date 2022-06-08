Министр обороны о случаях смерти солдат: В этом ведь виновата не только армия

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Глава Минобороны в кулуарах мажилиса прокомментировал случаи смертей солдат в Казахстане и рассказал о том, какие шаги для исправления ситуации предпринимает его ведомство, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Жаксылыков в первую очередь выразил соболезнования всем родителям, потерявшим своих сыновей.

"В первую очередь нам надо понять причины, почему молодые люди заканчивают жизнь самоубийством. В этом ведь виновата не только армия. Понятно, что он пришел в армию, и ответственность за жизнь военнослужащих возлагается на командира, но человек пришел уже созревшим, пришел из гражданского общества, пришел к нам со своими проблемами.

Задача армии – нивелировать проблемы, с которыми уже созревший человек пришел к ним и адаптировать его для прохождения воинской службы", – добавил он.

Министр подчеркнул, что его ведомство занимается решением данной проблемы.

"Мы приглашаем сейчас ведущих психологов, социологов, блогеров, журналистов, которые знают проблемы нынешней молодежи, чтобы мы могли, изучив все проблемы, уже дать рекомендации нашим командирам. Конечно, есть вина командного состава, мы этого не отрицаем, бояться этого не надо. Это проблема. Тот, кто работает с людьми, ни от чего не застрахован в этой жизни, и вы это прекрасно понимаете. (…)

Давайте разберемся в причинах. Потому что это комплекс проблем – еще раз хочу сказать, что к нам приходят молодые люди с уже устоявшимся мировоззрением", – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что солдата-срочника, который был отправлен на службу в Актау, вернули родственникам через неделю после призыва, но молодой человек стал вести себя неадекватно.

Также 23 апреля стало известно о смерти солдата-срочника в поселке Гвардейский Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973146-ministr-oborony-o-sluchayah-smerti-soldat-v-etom-ved-vinovata-ne-tolko-armiya/