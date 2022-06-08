Ответственность первых руководителей при ЧП ужесточат в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты мажилиса поддержали проект закона, которым усиливается самостоятельность силовых структур, а также ответственность первых руководителей – эти нормы вводятся в законы после январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Такие нормы заложены в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы".

Представила документ депутат Гульнара Бижанова.

"Мы предлагаем изменения в ряд законов, в частности уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, законы "О чрезвычайном положении", "О военном положении", "О Национальной гвардии Республики Казахстан" и другие.

Вводится уголовная ответственность за новые составы. К примеру, за нарушения по статье 370-1 – "Бездействие по службе лица, занимающего ответственную государственную должность, или иного руководителя правоохранительного или специального государственного органа" – следует наказание в виде ограничения свободы на срок до семи лет либо лишение свободы на тот же срок.

Следующая – статья 370-2 "Отказ или уклонение сотрудника правоохранительного или специального государственного органа от исполнения обязанностей службы", которая предусматривает наказание от штрафа в размере 120 МРП до более жесткого, в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет. Думаю, что эти статьи не требуют комментария. Их названия говорят сами за себя", – отметила Бижанова.

Указала она и на статью 452-1 – "Бездействие по службе начальника".

"Согласно поправкам, по этой статье предусматривается уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до семи лет, либо лишение свободы на тот же срок, когда в условиях ЧП существует прямая угроза жизни и здоровью мирного населения, происходит захват зданий, разгром имущества, мародерства, а при этом местные начальники бездействуют.

Все это мы наблюдали в январе. К большому стыду и разочарованию общества, ряд ответственных руководителей бездействовал, а кто-то – спрятался или даже сбежал. Это безответственно и преступно! Особенно во время массовых беспорядков, переросших в терроризм", – пояснила депутат.

Также, по ее словам, во время январских событий обнаружились нестыковки в ряде законов, из-за которых отсутствовала должная координация действий силовых органов, оперативных штабов, практически отсутствовало единство сил и средств по ликвидации ЧП.

"В отраслевых законах теперь вводится персональная ответственность руководителей госорганов по предупреждению и ликвидации ЧС социального характера. В свою очередь президент наделяется дополнительными полномочиями по обеспечению режимов ЧП и ЧС социального характера. Теперь, когда вводится режим ЧП, президент обязательно создает госкомиссию по обеспечению такого режима, назначает ее председателя. Им может быть представитель любого госоргана или правоохранительного блока. Аналогично – и коменданта местности", – сообщила Бижанова.

Она подчеркнула, что при ЧС социального характера средства и линии связи центральных и местных госорганов не будут отключаться.

"Четко разграничили, когда и при каких обстоятельствах вводится ЧП, а когда – ЧС социального характера. Сейчас в законах этого нет. Поэтому в "час-икс" возникла неразбериха.

Между тем, для каждого случая свои особые условия. К примеру, массовые забастовки – это ЧС социального характера, а массовые беспорядки с оружием в руках – это ЧП. И в первом, и во во втором случаях есть свои особенности и свой правовой режим.

Сейчас, по закону, при ЧС социального характера нельзя использовать войска. Теперь же, на основании указа президента, по предложению оперативного штаба это станет возможным. Комендант местности самостоятельно сможет обращаться к президенту с просьбой применить вооруженные силы для ликвидации ЧС природного и техногенного характера, проведения антитеррористических операций, усиления охраны госграницы, обеспечения режима ЧП, а также когда демократические институты, независимость и территориальная целостность, политическая стабильность Казахстана, безопасность ее граждан находятся под серьезной и непосредственной угрозой и нарушено нормальное функционирование конституционных органов государства", – перечислила депутат.

По ее словам, акимы областей и городов республиканского значения (в том числе столицы), как руководители оперштаба, также сами могут вводить ЧС социального характера.

"Усилены полномочия службы госохраны. Впредь, без оглядки на оперштаб, Госкомиссию или коменданта, служба наделяется правом проводить охранные и оперативные мероприятия, привлекать силы и средства других госорганов. Также исключается проблема материально-технического обеспечения войск при переброске вне мест постоянной дислокации. Эти, а также ряд других вопросов, касающихся принципа единоначалия и согласованности уполномоченных лиц и органов, упорядочены и внесены в законопроект", – добавила Гульнара Бижанова.

Также она дала уточнение по норме об ужесточении наказания за неповиновение властям.

"Если в действующей 379 статье Уголовного кодекса за неповиновение представителю власти в момент действия режима ЧС предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 2000 МРП (6 360 000 тенге – прим. ред.), либо исправительные или общественные работы сроком до 600 часов, либо ограничение или лишение свободы на 2 года – депутаты ужесточили эту норму и предложили поправку, что за неповиновение представителю власти в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе массовых беспорядков будет наказание в размере штрафа до 2000 МРП, привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы или лишение свободы на срок до трех лет", – пояснила мажилисвумен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973183-otvetstvennost-pervyh-rukovoditeley-pri-chp-uzhestochat-v-kazahstane/