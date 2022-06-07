Официальный представитель ЕС сделал заявление касательно референдума в Казахстане

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ЕС принимает к сведению итоги конституционного референдума в Казахстане, который состоялся в воскресенье 5 июня. На этом референдуме народ Казахстана поддержал важные конституционные поправки, направленные на укрепление демократии в стране, говорится в заявлении официального представителя Европейского союза, опубликованного на сайте Дипслужбы Европейского Союза.

В заявлении говорится, что ЕС приветствует политические реформы, инициированные президентом Касым-Жомартом Токаевым 16 марта в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических январских событий.

"Мы также приветствуем решение обратиться за мнением общества напрямую и пригласить БДИПЧ ОБСЕ к наблюдению за референдумом. В будущем для Казахстана будет крайне важно полностью выполнить рекомендации БДИПЧ ОБСЕ.

Казахстан остается важным и ценным партнером для Европейского Союза. Вместе мы работаем над выполнением обязательств в соответствии с нашим Соглашением о расширенном партнёрстве и сотрудничестве, в том числе в таких сферах как обеспечение основных свобод мирных собраний, выражения мнения и ассоциаций, а также над развитием наших взаимосвязанности, торговли и сотрудничества", - отмечается в заявлении.

Напомним, референдум по поправкам в Конституцию в Казахстане прошел в минувшее воскресенье. Сегодня, 7 июня, в Центральной комиссии референдума (ЦКР) огласили итоги. Так, согласно данным ЦКР, всего в голосовании на референдуме приняли участие 7 985 769 казахстанцев, за поправки проголосовали 77,18%, или 6 163 516 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973044-ofitsialnyy-predstavitel-evrosoyuza-sdelal-zayavlenie-kasatelno-referenduma-v-kazahstane/