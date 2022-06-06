Токаев заявил об изменении законов, дающих преимущество определенным лицам в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время обращения к казахстанцам после прошедшего референдума заявил, что страну и дальше ждут изменения – к примеру, нужно изменить законодательство, которое наделило излишними преимуществом определенную группу лиц, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции.

В соответствии с моим указом создана межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов", - заявил президент.

Отметим, также Токаев сегодня заявил, что изменения в Конституцию – это лишь начало реформ в Казахстане. При этом, по словам президента, главными двигателями устойчивого развития нашей страны должны стать труд, знания и гражданская активность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972863-tokaev-zayavil-ob-izmenenii-zakonov-dayuschih-preimuschestvo-opredelennym-litsam-v-kazahstane/