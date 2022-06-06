Токаев: В Новом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу и предвзятым судьям

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства в своем видеообращении к народу Казахстана заявил, что в новом, справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям, об этом сообщается в Telegram-канале "Борт №1".

"Нам необходимо пересмотреть законодательство, которое способствовало концентрации экономических ресурсов страны в руках узкой группы лиц и предоставило им излишние преференции.

В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов.

Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека. В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд.

Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института.

В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям.

Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений. Конкретные решения по этим и другим вопросам развития страны я представлю в своем выступлении на открытии очередной сессии Парламента в сентябре текущего года", - сказал глава государства.

Полный текст обращения главы государства Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана после референдума можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972858-tokaev-v-novom-kazahstane-ne-dolzhno-byt-mesta-politseyskomu-proizvolu-i-predvzyatym-sudyam/