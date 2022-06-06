Наблюдатели от СНГ нашли незначительные нарушения на референдуме в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в ЦКР представители миссии наблюдателей от СНГ рассказали, как прошел референдум в Казахстане – организационный уровень был высоким, наблюдатели отметили незначительные и немногочисленные нарушения, которые не могли оказать влияние на результаты референдума, передает корреспондент NUR.KZ.

"Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств считает, что референдум по внесению изменений и дополнений в конституцию Республики Казахстан прошел на высоком организационном уровне, в соответствии с действующим законодательством.

Организаторы референдума обеспечили условия для реализации прав граждан на свободное волеизъявление", – заявил глава миссии наблюдателей СНГ Леонид Анфимов.

Наблюдатели посетили 865 участков референдума и заявили об организованности и прозрачности голосования.

"Процедура подсчета голосов проходила в соответствии с законодательством о референдуме, наблюдателям был обеспечен полный обзор действий членов участковых комиссий.

В своих отчетах наблюдатели от СНГ отметили немногочисленные и незначительные нарушения, имеющие скорее технический, чем принципиальный характер, которые, по мнению миссии, не могли оказать влияние на результаты референдума.

По мнению миссии наблюдателей СНГ, процедура голосования проходила в соответствии с действующим законодательством", – добавил спикер.

Напомним, сегодня в ЦКР сообщили о предварительных итогах референдума в Казахстане.

Почти 1,5 млн казахстанцев выбрали графу "против" на голосовании – их доля в общем числе голосовавших составила 18,66%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972744-nablyudateli-ot-sng-nashli-neznachitelnye-narusheniya-na-referendume-v-kazahstane/