"Нарушений пока нет": наблюдатели рассказали о том, как проходит референдум в Алматы

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Наблюдатели одного из алматинских участков голосования за поправки в Конституцию рассказали, что нарушений за три часа выявлено не было, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам наблюдателя от партии Amanat Айман Кожаевой, задача присутствующих – смотреть за тем, чтобы референдум проходил без нарушений.

"Правило – смотреть, чтобы граждане голосовали по правилам, не было никаких нарушений. Пока все хорошо, участок открылся в 7 часов утра, за три часа уже приняли около 70 человек.

Это хорошая явка, но еще есть время до 10 вечера. Нарушений не было никаких, все идет по правилам. Граждане приходят довольные, улыбаются, в праздничном настроении, они рады голосовать за страну, за поправки в Конституцию", - отметила Айман Кожаева.

Между тем, международный наблюдатель из генконсульства России в Алматы Олег Боровик считает, что пока рано судить о проходящем голосовании. Однако он тоже отметил, что нарушений на данный момент выявлено не было.

"На этом участке я не первый раз, я был наблюдателем на выборах президента в 2019 году и на парламентских выборах в прошлом году", - заключил Олег Боровик.

Ранее мы уже рассказывали, как проходит голосование на референдуме в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972599-narusheniy-poka-net-nablyudateli-rasskazali-o-tom-kak-prohodit-referendum-v-almaty/