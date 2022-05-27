Что даст конституционная реформа казахстанцам, объяснил госсекретарь

Иллюстративное фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин рассказал, какую пользу простым казахстанцам принесут поправки в Конституцию. Соответствующим роликом он поделился в своем Telegram-канале.

Как напомнил госсекретарь, до референдума осталось чуть больше недели - всенародное голосование пройдет в следующее воскресенье, 5 июня.

Сейчас в стране идет активная кампания по информированию граждан по вопросам референдума. Ранее Карин уже разъяснял суть конституционных поправок и их значение для страны в целом.

"Но простых людей волнует, что даст конституционная реформа им и их семьям? Какую пользу от конституционных поправок получит конкретный гражданин? В новом ролике постараюсь ответить на эти вопросы", - написал Карин.

Он добавил, что эффект от реформ ощутит на себе каждый казахстанец.

В ролике госсекретарь подробно остановился на каждом предлагаемом изменении. Так, например, предлагается преобразовать Конституционный совет в Конституционный суд.

"Это не только переименование и не только смена вывески. Конституционный суд - это новый, абсолютно другой институт с более широкими полномочиями. Конституционный суд будет иметь право отменить любой закон или иной правовой акт, если они противоречат Конституции", - пояснил Карин.

Обратиться в Конституционный суд смогут не только глава государства, председатели сената и мажилиса или генпрокурор, но и любой гражданин Казахстана.

Карин рассказал также подробнее об изменении системы выборов в маслихаты, назначении акимов регионов, выборах сельских и районных акимов.

"Участие в референдуме - это не только право каждого гражданина, это возможность изменить жизнь страны, жизнь свою и своих близких к лучшему. Не упустите этой возможности", - призвал казахстанцев госсекретарь.

Ранее на заседании ЦКР оглашены правила проведения голосования на референдуме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1971314-chto-dast-konstitutsionnaya-reforma-kazahstantsam-obyasnil-gossekretar/