Почему долго расследуются январские события, объяснили в Генпрокуратуре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК заявил, что расследовать все причины и детали январских событий за три месяца или полгода невозможно, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов сообщил, что Генеральной прокуратурой продолжается работа по установлению всех причин и деталей январских событий. Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма.

"По своей специфике они очень сложные в плане расследования и доказывания, не только для нашей страны, но и за рубежом. На практике за три месяца или полгода завершить такие уголовные дела невозможно.

Как ранее сообщалось, у нас больше 1,5 тысяч поврежденных объектов. По каждому проводился осмотр, изъятие вещественных доказательств, экспертизы по оценке материального ущерба. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких, как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое.

На сегодня только по делам специальных прокуроров в 8 регионах страны проведено более 20 тысяч следственных действий. Назначено 3,5 тысячи судебных экспертиз", – добавил он.

Спикер заверил, что вся работа делается с целью выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения.

"Одностороннее освещение событий с целью информационного давления на органы следствия и суда недопустимо. Органами уголовного преследования задействованы все силы и средства для проведения полного, объективного и всестороннего расследования.

Нами обеспечивается законность и соблюдение прав граждан при осуществлении следственных действий. По мере установления новых обстоятельств, они будут доведены до сведения общественности", – резюмировал представитель ГП.

Напомним, что сегодня в Генеральной прокуратуре также сообщили, что более 300 граждан уже осуждены за участие в январских событиях, еще более 500 человек остаются подозреваемыми.

Кроме того, представитель ведомства сообщил, что в Казахстане участились случаи распространения ложной информации касательно январских событий. Казахстанцев призвали доверять только официальным и проверенным источникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972094-pochemu-dolgo-rassleduyutsya-yanvarskie-sobytiya-obyasnili-v-genprokurature/