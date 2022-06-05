Голосование на референдуме началось в 12 регионах Казахстана

Константин Петров. Фото: NUR.KZ

Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров на брифинге сообщил, что в 12 регионах Казахстана приступили к работе 8089 участков референдума, передает корреспондент NUR.KZ.

Константин Петров сообщил, что согласно данным, представленным региональными комиссиями референдума, по состоянию на 07:00 по времени столицы в 12 регионах приступили к голосованию 8089 участков референдума.

"Также началось голосование на 12 участках при представительствах Республики Казахстан в 10 иностранных государствах. Еще на 36 участках голосование началось в 06:00 местного времени.

В соответствии с границами часовых поясов на 1870 участках референдума пяти регионов - Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей голосование начнется в 07:00 по местному времени, то есть в 08:00 времени столицы", - добавил спикер.

Напомним, что голосование на участках референдума будет проводиться с 07:00 до 20:00 часов по местному времени.

В списках граждан, имеющих право на участие в референдуме, значатся 11 722 536 граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972562-golosovanie-na-referendume-nachalos-v-12-regionah-kazahstana/