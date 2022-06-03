Утвержден план мероприятий по устройству Абайской, Жетысуской и Улытауской областей

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Правительством Казахстана был утвержден план мероприятий для образования трех новых областей – Абайской, Жетысуской и Улытауской. Об этом сообщается на официальном сайте Primeminister.kz.

"Утвержден план мероприятий по реализации указа президента РК "О некоторых вопросах административно-территориального устройства РК", предусматривающего образование областей Абай, Жетісу и Ұлытау", – говорится на официальном сайте правительства РК.

Данный план мероприятий включает в себя меры по:

установлению границ новых областей;

созданию территориальных органов центральных государственных органов;

утверждению лимитов штатной численности центральных и местных исполнительных органов;

принятию разделительного баланса по бюджету между вновь созданными областями;

вынесению расходов на уточнение и формирование республиканского бюджета в рамках образования областей и другие.

Сообщается, что принятие плана позволит обеспечить реализацию необходимых мероприятий для функционирования государственных органов во вновь созданных и реорганизованных областях. Реализация проекта не потребует финансовых затрат из республиканского бюджета.

Первым заместителем премьер-министра Романом Скляром проведен ряд выездных совещаний в новые областные центры, в ходе которых были оценены готовность и потребности регионов в приобретении, аренде и проведении ремонта необходимых административных зданий.

В целом, проведенный анализ показал, что в новых областных центрах имеется готовность по административным зданиям, необходимым для размещения и функционирования государственных органов и работников.

Напомним, что 16 марта в ходе своего послания народу Казахстана глава государства объявил о создании двух новых областей в Казахстане. Также Токаев заявил о разделении Алматинской области на две.

В рамках реализации поручения главы государства была создана Правительственная комиссия, которая провела масштабную работу, включая организацию публичных слушаний на уровне районных и областных маслихатов, встречи жителей с местными представительными органами, а также заседание республиканской ономастической комиссии.

4 мая президент Казахстана подписал указ об образовании трех новых областей в Казахстане.

Также ранее мы писали о том, нужно ли будет жителям новых областей Казахстана переоформлять документы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972492-utverzhden-plan-meropriyatiy-po-ustroystvu-abayskoy-zhetysuskoy-i-ulytauskoy-oblastey/