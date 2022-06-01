Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook.com/Berik Uali

Сегодня, 1 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил мемориальный музей академика Каныша Сатпаева. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

По завершении торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, глава государства совершил экскурсию в мемориальный музей академика Каныша Сатпаева.

Президент осмотрел экспозиции залов и рабочего кабинета первого президента Академии наук Казахстана Каныша Сатпаева, в которых выставлены личные вещи, подлинные документы, материалы о научной и общественной деятельности выдающегося казахского ученого-геолога.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев встретился со спецпредставителем генсека ООН Деборой Лайонс. Кроме того, глава государства посетил КазНУ имени Аль-Фараби в Алматы.

Помимо этого, сегодня глава государства наградил академиков, ученых и преподавателей Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1972071-tokaev-posetil-memorialnyy-muzey-akademika-kanysha-satpaeva/