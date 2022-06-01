Токаев встретился со спецпредставителем генсека ООН Деборой Лайонс

Касым-Жомарт Токаев и Дебора Лайонс. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев принял специального представителя Генерального секретаря ООН и главу Миссии ООН по содействию Афганистану Дебору Лайонс. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и ООН в рамках международных усилий по стабилизации ситуации в Афганистане, оказанию гуманитарной помощи и социально-экономическому восстановлению этой страны.

Президент подчеркнул неизменную приверженность Казахстана продолжению всестороннего сотрудничества с международным сообществом в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, оказанию гуманитарной помощи Афганистану и продолжению образовательных программ для афганских студентов.

В свою очередь Дебора Лайонс проинформировала главу государства о прилагаемых UNAMA усилиях по восстановлению Афганистана, а также об итогах прошедшей вчера в Алматы второй встречи спецпредставителей ЕС и Центральной Азии по Афганистану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1972038-tokaev-vstretilsya-so-spetspredstavitelem-genseka-oon-deboroy-layons/