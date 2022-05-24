Референдум в Казахстане: казахстанцы назвали топ самых важных поправок

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Казахстанцы назвали личный топ предлагаемых поправок в Конституцию, которые будут вынесены на референдум 5 июня. Ролик появился на странице члена АНК Рустама Кайрыева. Сообщается, что его сняли представители "активной молодежи", передает корреспондент NUR.KZ.

"Как выглядит топ в политике? Самая топовая новость, которую обсуждают казахстанцы с конца апреля этого года, предстоящий республиканский референдум.

Мы хотели, чтоб наше мнение учитывали, мы хотели сами принимать решение для развития дальнейшей судьбы страны, в которой мы живем. Мы получили такую возможность.

Это огромный шаг к демократическому укреплению, поправки в треть Конституции РК, утверждение которых зависит от каждого казахстанца, а не от отдельных лиц, влияющих на политические процессы в республике.

Как посмотреть на этот процесс по-другому? Спросить у казахстанцев, что они видят в этом референдуме, что для них топ в политике", - пишет Кайрыев.

Топом казахстанцы назвали возможность принимать участие в политической жизни страны, принадлежность природных ресурсов народу, беспартийность президента, назначение на должности профессионалов, а не родственников, возможность претендовать на должность депутата и проведение референдума.

Напомним, что референдум в Казахстане состоит 5 июня. Правила голосования озвучили в центральной комиссии.

Также в ЦРК разъяснили, почему поправок в Конституцию 56, а ответ в бюллетене всего один.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970801-referendum-v-kazahstane-kazahstantsy-nazvali-top-samyh-vazhnyh-popravok/