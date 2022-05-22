Акорда с высоты птичьего полета: эффектное видео сняла пресс-служба президента

Фото: akorda.kz

Пресс-служба главы государства в своем официальном Telegram-канале "Борт№1" опубликовала новое видео. Авторы показали, как сейчас выглядит резиденция президента Казахстана.

Снятое с помощью квадрокоптера видео появилось в официальном Telegram пресс-службы главы государства. На кадрах можно увидеть столичные красоты близ резиденции президента, а также саму Акорду с высоты птичьего полета.

Напомним, ранее были опубликованы архивные фото Касым-Жомарта Токаева, снятые 30 лет назад. В этот день 30 лет назад Казахстан вступил в ЮНЕСКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970449-akorda-s-vysoty-ptichego-poleta-effektnoe-video-snyala-press-sluzhba-prezidenta/