"ПСЖ" обыграл "Барселону" в матче Лиги чемпионов
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Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" одержали домашнюю победу над испанской "Барселоной" в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2026/27, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч третьего тура общего этапа прошел на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
У победителей по мячу забили французский нападающий Дезире Дуэ (38 минута), французский защитник Лукас Эрнандес (72), португальский хавбек Витинья (81) и испанский полузащитник Фабиан Руис (86).
В составе гостей авторами голов стали два испанца - игрок обороны Хави Эспарт (55) и форвард Ламин Ямаль (79).
"ПСЖ" набрал максимальные девять очков. Французская команда возглавляет таблицу общего этапа, опережая по дополнительным показателям английский "Ливерпуль".
"Барселона" с шестью баллами опустилась на пятую строчку. Каталонцы потерпели первое поражение в нынешнем сезоне.
Полные результаты игрового дня 20 октября в ЛЧ:
- "Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Славия" (Прага, Чехия). 2:2
- "Сабах" (Масазыр, Азербайджан) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия). 1:2
- "ПСЖ" (Париж, Франция) - "Барселона" (Испания). 4:2
- "Наполи" (Неаполь, Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия). 4:3
- "Ливерпуль" (Англия) - "Вильярреал" (Испания). 4:3
- "Порту" (Португалия) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды). 0:1
- "Манчестер Сити" (Англия) - АЕК (Афины, Греция). 5:1
- "Штутгарт" (Германия) - "Атлетико" (Испания, Мадрид). 1:1
- "Рома" (Рим, Италия) - "Слован" (Братислава, Словакия). 4:0
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2445468-pszh-obygral-barselonu-v-matche-ligi-chempionov/
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