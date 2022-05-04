Министр энергетики высказался о потерях Казахстана из-за аварии на КТК

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Глава Министерства энергетики на пресс-конференции в правительстве озвучил потери Казахстана из-за аварии на КТК, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков напомнил, что к этому часу КТК восстановил свою работу.

"В период, когда была авария, весь апрель мы пытались использовать любые другие альтернативные маршруты. Мы какие-то объемы незначительные смогли перенаправить в другие направления.

В целом, ожидали, что потери могут составить до 2 миллионов тонн, но ввиду совместной работы правительства и нашей добывающей компании, потери составят не более 300-350 тысяч тонн в целом.

Это не такая большая потеря, которую мы можем догнать до конца года", – заверил министр.

Напомним, что в конце марта в результате сильных штормов на Черном море пострадала система Каспийского трубопроводного консорциума. 24 апреля стало известно о завершении ремонтных работ, в связи с чем ВПУ-3 на Морском терминале КТК было введено в эксплуатацию.

Ранее министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, сумма ущерба Казахстану из-за аварии на КТК может оцениваться в пределах 100-150 миллиардов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967974-akchulakov-vyskazalsya-o-poteryah-kazahstana-iz-za-avarii-na-ktk/