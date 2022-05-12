Токаев подписал республиканский бюджет на 2022-2024 годы

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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы", сообщает официальный сайт Акорды.

Ранее документ одобрили депутаты сената.

Как объяснил на заседании верхней палаты глава Минфина Ерулан Жамаубаев, параметры республиканского бюджета сложились следующим образом:

поступления бюджета составят 15,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге;

трлн тенге с увеличением на трлн тенге; дефицит сохранен на уровне 3,3% к ВВП;

к ВВП; расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге.

По словам Жамаубаева, эти расходы планируется направить на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур, а также органов по чрезвычайным ситуациям, на поддержку регионов и бизнеса, на повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и на диверсификацию экономики.

Отметим, сегодня глава государства также одобрил увеличение трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге. Ранее глава МНЭ объяснял, на что будут потрачены эти деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969062-tokaev-podpisal-respublikanskiy-byudzhet-na-2022-2024-gody/