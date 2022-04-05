"Деньги направим на реализацию поручений президента": глава МНЭ об увеличении трансферта из Нацфонда

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства нацэкономики Алибек Куантыров в кулуарах правительства объяснил увеличение трансферта из Нацфонда - из Нацфонда в этом году будет взято 1,6 трлн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Куантырова, средства из Нацфонда будут направлены на реализацию поручений президента.

"Мы направим деньги на реализацию поручений главы государства, которые давались в начале января, а также на различные программные документы. Нацфонд, одна из его функций, он является инструментом при проведении контрцикличной бюджетной политики", - отметил министр.

Он пояснил, что Нацфонд имеет несколько функций - сберегательную, стабилизационную и антикризисную.

"Этот процесс (трансфертов – прим. ред.) нормальный, да. Это часть контрцикличной бюджетной политики. У нас дополнительные поступления в связи с более высокой ценой на нефть и, получается, эти поступления мы как раз используем на выполнение поручений президента и на реализацию программных документов.

Сейчас в Нацфонде 55-56 миллиардов долларов", - резюмировал Куантыров.

Ранее министр финансов и вице-премьер Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы бюджета в 2022 году увеличатся на 2,7 трлн тенге. 1,8 трлн тенге, с его слов, будет потрачено на реализацию поручений президента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963531-dengi-berem-na-realizatsiyu-porucheniy-tokaeva-glava-mne-ob-uvelichenii-transferta-iz-natsfonda/