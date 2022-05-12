Токаев подписал закон об увеличении размера трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2022-2024 годы. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменения в закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022 – 2024 годы", – говорится в официальном сообщении.

В конце апреля депутаты мажилиса одобрили увеличение размера гарантированного трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге.

Как объяснял вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков, эти средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений главы государства.

Между тем в начале прошлого месяца министр нацэкономики Алибек Куантыров сообщал, что сейчас в Нацфонде находится около 55-56 млрд долларов. В этом году, по его словам, из Нацфонда планируется взять 1,6 трлн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1969061-tokaev-podpisal-zakon-o-garantirovannom-transferte-iz-natsfonda-na-2022-2024-gody/